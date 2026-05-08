Bando per la gestione degli asili di Pisa | Nessun taglio al personale e qualità garantita

Il Comune di Pisa ha pubblicato un bando di gara per la gestione degli asili nido, assicurando che non ci saranno tagli al personale e che la qualità dei servizi sarà mantenuta. Tuttavia, la decisione ha suscitato reazioni critiche e preoccupazioni da parte di alcuni sindacati e gruppi di opposizione, che hanno espresso il loro dissenso sulla questione. La vicenda ha attirato l’attenzione di varie forze politiche e sociali della città.

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Il bando di gara pubblicato dal Comune di Pisa per l'affidamento in gestione degli asili nido ha destato preoccupazioni e critiche da parte dei sindacati FP Cgil Pisa, Cub Pisa e Cobas Pisa, insieme ai gruppi di opposizione La Città delle Persone e Diritti in Comune. La contestazione sarebbe.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Novara, no alla gestione esterna degli asili nido: la mobilitazione del sindacatoSindacati e famiglie contro la gestione esterna dell'asilo nido Panda e dei due nuovi nidi costruiti con i fondi del Pnrr. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bando per la gestione dei nidi: Allarme tenuta occupazionale; Pereto, pubblicato il bando per la gestione del chiosco ai giardini Maria Giustini; Latina, bando per la gestione dell’impianto sportivo Vincenzo D’Amico; Bando per la gestione degli asili di Pisa: Nessun taglio al personale e qualità garantita. Latina, bando per la gestione dell’impianto sportivo Vincenzo D’AmicoGara aperta per la concessione dell’impianto multifunzionale: calcio a 5, basket, tennis, padel, bocce, atletica e area fitness, con priorità a progetti inclusivi e scuole dei quartieri Nuova Latina e ... latinaoggi.eu Bando per la gestione dei nidi: Allarme tenuta occupazionaleI sindacati Cgil, Cus e Cobas di Pisa esprimono profonda preoccupazione per il nuovo bando di gara per l’affidamento ... lanazione.it On line il Bando per le opportunità di #tirocinio extra-curriculare presso ITA - Italian Trade Agency, sede di #Roma, per il periodo 2° semestre 2026! Candidati entro il 25/05/2026, ore 11.00! (Potranno candidarsi e partecipare alle selezioni di cui al suddetto x.com