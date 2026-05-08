Avellino - Modena 1-0 | I canarini già sazi escono dal Partenio a bocca asciutta

La stagione regolare del Modena si chiude con una sconfitta: la sfida del "Partenio - Lombardi" all'ultima giornata di Serie BKT termina 1-0 in favore dell'Avellino. L'autogol di Bagheria al 44' decide il tabellino e la partita, i gialli fortemente rimaneggiati e già sicuri del sesto posto.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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