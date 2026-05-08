Augsburg-Borussia Monchengladbach sabato 09 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Sabato 9 maggio alle 15:30 si gioca la sfida tra Augsburg e Borussia Monchengladbach. È l’ultimo incontro di campionato, con le formazioni ufficiali che sono state annunciate e le quote di scommessa già disponibili. La partita si disputa allo stadio di Augsburg e rappresenta l’appuntamento conclusivo della stagione per entrambe le squadre.
Partita di fine stagione quella che vede l’Augsburg di Baum impegnato in casa contro il Borussia Monchengladbach. I Fuggerstaedter vengono dalla vittoria di Brema e adesso vedono pure il settimo posto distante appena 3 punti: provarci non costa niente e il calendario oltretutto aiuterebbe i bavaresi in questo finale di campionato. La squadra di Polanski dal canto suo ha blindato la salvezza nell’ultimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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SPAIN: La Liga 84' • Alaves 2-1 Mallorca 9:3 - 2:1 - 4:2 - 53:47% ITALY: Serie A 43' • Parma 0-0 Pisa 3:4 - 0:1 - 2:2 - 52:48% GERMANY: Bundesliga 13' • FC Augsburg 0-0 Eintracht Frankfurt 2:0 - 0:1 - 0:0 - 45:55 facebook