Augsburg-Borussia Monchengladbach sabato 09 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio 2026 alle 15:30 si gioca l'incontro tra Augsburg e Borussia Monchengladbach, una partita valida per la fine della stagione. L'Augsburg, allenato da Baum, affronta in casa la squadra ospite, con le formazioni che saranno definite poco prima del calcio d'inizio. Le quote e i pronostici sono già disponibili, ma non ci sono ancora dettagli definitivi sulle scelte dei due allenatori.

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Partita di fine stagione quella che vede l’Augsburg di Baum impegnato in casa contro il Borussia Monchengladbach. I Fuggerstaedter vengono dalla vittoria di Brema e adesso vedono pure il settimo posto distante appena 3 punti: provarci non costa niente e il calendario oltretutto aiuterebbe i bavaresi in questo finale di campionato. La squadra di Polanski dal canto suo ha blindato la salvezza nell’ultimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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