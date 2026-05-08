Augsburg-Borussia Monchengladbach sabato 09 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 9 maggio 2026 alle 15:30 si gioca l'incontro tra Augsburg e Borussia Monchengladbach, una partita valida per la fine della stagione. L'Augsburg, allenato da Baum, affronta in casa la squadra ospite, con le formazioni che saranno definite poco prima del calcio d'inizio. Le quote e i pronostici sono già disponibili, ma non ci sono ancora dettagli definitivi sulle scelte dei due allenatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Partita di fine stagione quella che vede l’Augsburg di Baum impegnato in casa contro il Borussia Monchengladbach. I Fuggerstaedter vengono dalla vittoria di Brema e adesso vedono pure il settimo posto distante appena 3 punti: provarci non costa niente e il calendario oltretutto aiuterebbe i bavaresi in questo finale di campionato. La squadra di Polanski dal canto suo ha blindato la salvezza nell’ultimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Augsburg-Borussia Monchengladbach (sabato 09 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Colonia-Borussia Monchengladbach (sabato 21 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiReduci da due gare in cui hanno raccolto punti importanti in ottica salvezza Colonia e Borussia Monchengladbach sono i protagonisti di questo... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Augsburg-Borussia Mönchengladbach streaming gratis: la diretta tv live; Pronostico FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach: analisi e quote; Die Top-Stats: Augsburg vs. Borussia Mönchengladbach; Augsburg-Borussia Monchengladbach (sabato 09 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Augsburg-Borussia Mönchengladbach streaming gratis: la diretta tv liveScopri dove guardare la partita Augsburg-Borussia Mönchengladbach in streaming gratis: su BET365 per seguire la diretta tv live della sfida ... derbyderbyderby.it Augsburg-Borussia Monchengladbach (sabato 09 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/k35teVp #scommesse #pronostici x.com Post Match Thread: Borussia Dortmund 4-0 SC Freiburg reddit