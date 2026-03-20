Ascolti tv 19 marzo 2026 | Don Matteo 15 Forbidden Fruit Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 19 marzo 2026 le trasmissioni televisive hanno visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5 con “Don Matteo 15” e “Forbidden Fruit”. Oltre a queste, sono andate in onda anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le performance di ogni programma, evidenziando le preferenze del pubblico nella serata.