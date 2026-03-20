Ascolti tv 19 marzo 2026 | Don Matteo 15 Forbidden Fruit Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Il 19 marzo 2026 le trasmissioni televisive hanno visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5 con “Don Matteo 15” e “Forbidden Fruit”. Oltre a queste, sono andate in onda anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le performance di ogni programma, evidenziando le preferenze del pubblico nella serata.
Ascolti tv giovedì 19 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “ Don Matteo 15 ” contro “ Forbidden Fruit “. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 19 marzo 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv: Don Matteo 15 vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 19 marzo 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Don Matteo 15” vs “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai 1: Don Matteo 15, la quindicesima stagione della serie televisiva con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica ha interessato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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