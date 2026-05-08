Aperitivo al tramonto
Presso il punto vendita IKEA di Pisa si può partecipare a un aperitivo al tramonto nella Casetta svedese. L’offerta prevede un prezzo speciale di 4,90 euro per i soci IKEA Family, rispetto ai 5,40 euro riservati agli altri clienti. L’iniziativa si svolge nel contesto di un’esperienza che combina il relax serale con la possibilità di gustare bevande in un’atmosfera suggestiva.
Presso IKEA Pisa è possibile vivere l’atmosfera più magica della giornata. L’aperitivo al tramonto nella Casetta svedese viene proposto al prezzo speciale di €4,90 per soci IKEA Family, anziché €5,40. Si tratta di un momento dedicato alla degustazione di sapori nordici e drink rinfrescanti in.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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