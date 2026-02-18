Mattarella parla al Csm per rimettere tutti in riga | Serve rispetto tra le istituzioni

Sergio Mattarella ha deciso di intervenire al Csm il 18 febbraio, un gesto che non aveva mai compiuto in oltre undici anni di mandato come presidente della Repubblica. La sua presenza si è resa necessaria per ribadire l’importanza del rispetto tra le istituzioni e per richiamare l’attenzione sulla necessità di mantenere l’ordine nelle pratiche quotidiane della magistratura. Durante il suo discorso, ha sottolineato come la stabilità del sistema giudiziario dipenda dal rispetto reciproco tra i diversi rami dello Stato.

Il gesto irrituale del presidente della Repubblica, che per la prima volta in undici anni interviene in una seduta ordinaria del Consiglio superiore della magistratura Sergio Mattarella nei suoi undici anni da presidente della Repubblica non lo aveva mai fatto, non aveva mai preso la parola a una riunione del Consiglio superiore della magistratura per lavori ordinari, lo ha fatto oggi, 18 febbraio. Lo ha fatto per richiamare tutti "con fermezza" al "rispetto vicendevole". Mattarella compie un gesto irrituale, ne è consapevole e lo dice apertamente.