Oggi a Roma si è svolto un incontro tra un senatore statunitense e alcuni rappresentanti del governo italiano. La visita ha attirato l’attenzione sui rapporti tra le due nazioni, con particolare attenzione alle relazioni politiche e diplomatiche. Durante la giornata, sono stati segnalati alcuni disagi nel centro storico della città, a causa di deviazioni stradali e percorsi alternativi per raggiungere le zone più centrali.

Cercando in tutti i modi di raggiungere il centro storico della nostra bella, lurida e cialtrona Capitale, non potete capire quante deviazioni ho dovuto affrontare. Ogni cinque metri c’era un blocco con deviazione perché. Perché a Palazzo Chigi era arrivato quello che per me è un criminale: il Segretario di Stato USA Rubio, uno che vorrebbe distruggere Cuba, odia tutto ciò che è diverso da lui e si spara delle sonore pugnette per ogni bomba sganciata in Iran. Degno compare di quella bestia del Tycoon, è venuto a casa nostra come il feudatario che va a frustare i contadini che non raccolgono i frutti preziosi delle terre. Esaltato, spocchioso e “de coccio”, come qualsiasi americano trumpiano, si è presentato da quella mappina moscia della nostra Premier per elargire il tanto desiderato perdono.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Altro che Patria, Nazione e orgoglio italiano: Meloni incontra Rubio per farsi perdonare da Donald

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