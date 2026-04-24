Post alluvione tracimazione controllata per contenere i danni e le persone colpite

Dopo le intense piogge che hanno causato allagamenti e tracimazioni, le autorità hanno deciso di intervenire con una tracimazione controllata per limitare i danni e tutelare le persone coinvolte. L’operazione si è svolta nel rispetto delle procedure di sicurezza, con il coinvolgimento delle squadre di protezione civile e delle forze dell’ordine. L’intervento ha avuto come obiettivo principale quello di gestire le acque in eccesso e ridurre i rischi per le abitazioni e le infrastrutture.

Ravenna, 24 aprile 2026 – È stata l’aula magna del Polo tecnico professionale di Lugo ad accogliere, per tutta la provincia, l’assemblea pubblica dedicata alla sicurezza idraulica sul Piano dell’Autorità di bacino del Po: un incontro che ha visto la partecipazione dei massimi vertici istituzionali e tecnici, tra cui il presidente della Regione Michele de Pascale, il segretario dell’Autorità di bacino del Po Alessandro Delpiano, la struttura commissariale e tutti gli enti tecnici coinvolti nella sicurezza del territorio. In prima fila erano presenti anche i sindaci dell’intera provincia. Al centro del dibattito una domanda cruciale che...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Post alluvione, tracimazione controllata “per contenere i danni e le persone colpite” Notizie correlate "Dall'alluvione alla tracimazione controllata": una serata per capire il futuro del territorio tra Montone e RoncoA illustrarne contenuti, scenari e possibili ricadute sarà il geologo Riccardo Galassi, profondo conoscitore dell’area ravennate e forlivese “Dalla... Aree a tracimazione controllata, Pd a Solarolo: "Si apra un tavolo di confronto con il Ministero dell’ambiente"Rispetto alla variante Pai la maggioranza del Consiglio comunale chiede chiarezza "su quali saranno le azioni da intraprendere" RavennaToday è anche... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Post alluvione, tracimazione controllata per contenere i danni e le persone colpite; EMILIA-ROMAGNA: Post alluvione, 80,9 milioni tra cantieri in corso e interventi in progettazione; Sicurezza idraulica nel Ravennate: oltre 160 milioni per la ricostruzione dopo le alluvioni; Nuovo clima, gli esperti: Il piano ‘anti alluvioni’? Ha dei pregi ma serve più coraggio. Post alluvione, tracimazione controllata per contenere i danni e le persone colpiteL’assemblea con Autorità di bacino e Regione: presentata una ricerca. Se l’acqua rompe da sola gli argini l’impatto è molto peggiore. Il fiume porta 200 metri cubi di acqua, se ne arrivano 220 e non ... ilrestodelcarlino.it Ricostruzione post alluvione. Lamone, Senio e Santerno: gli interventi per la sicurezza idraulica in provincia di RavennaOpere già realizzate per 80,2 milioni di euro e ulteriori per 80,9 milioni tra cantieri in corso e interventi in progettazione: è questo il quadro della ... ravennanotizie.it Post alluvione, Curcio avverte: “Soldi in arrivo, attenti alla legalità” - facebook.com facebook #Ricostruzione post #alluvione. Messa in #sicurezza dell’Idice, il maxi piano dell’Agenzia regionale di Protezione civile: 84,5 milioni di euro di interventi su sponde, argini e opere idrauliche. La #notizia regioneer.it/postalluvione9… x.com