All' ex Palp di di Marina di Pisa sarà attivo il servizio di emergenza-urgenza 118

A partire dal primo luglio, i locali dell'ex Palp a Marina di Pisa saranno riaperti come presidio di emergenza-urgenza 118. Il centro sarà operativo per 12 ore al giorno e fornirà servizi di pronto intervento. La riapertura segue una chiusura precedente e mira a garantire assistenza immediata nel territorio. La struttura si trova nella zona di Marina di Pisa, vicino a un punto di riferimento noto.

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"Dal prossimo 1° luglio, i locali della ex Palp (Pubblica Assistenza Litorale Pisano) a Marina di Pisa riapriranno i battenti, trasformandosi in un presidio attivo 12 ore al giorno con servizi di emergenza-urgenza 118". Lo annuncia il consigliere regionale FdI e vicepresidente del Consiglio.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Intelligenza artificiale nell'emergenza-urgenza: il 24 aprile sarà sottoscritta la “Carta di Catania”La Sicilia si candida a diventare punto di riferimento nazionale nell’innovazione applicata alla sanità di emergenza. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: All'ex Palp di di Marina di Pisa sarà attivo il servizio di emergenza-urgenza 118; Marina ritrova la ex Palp: Dal primo luglio si riparte. Presidio per 12 ore al giorno; Emergenza-urgenza, servizio attivo per l'estate; La Croce Azzurra rilancia: Un servizio rafforzato. Presenti il pomeriggio. Marina ritrova la ex Palp: Dal primo luglio si riparte. Presidio per 12 ore al giornoIl consigliere Petrucci annuncia la riapertura della storica sede della Pubblica Assistenza Servizi anche 118. L’obiettivo è renderla strutturale e attiva tutto l’anno sul litorale. lanazione.it Jesi, ex industrie Pieralisi: 30 anni di nulla. Area abbandonata e recupero al paloJESI Ex industrie Pieralisi di via Staffolo, «ultimi contatti col privato nel giugno scorso, da lì non abbiamo più avuto interlocuzioni. Siamo in attesa di sviluppi». Lo ha detto l’assessora ... corriereadriatico.it "All'ex Palp di di Marina di Pisa sarà attivo il servizio di emergenza-urgenza 118" ift.tt/WumoeSK ift.tt/TowF8SK x.com Preferisci Ian o Sam per doppiare Palpatine/Darth Sidious reddit