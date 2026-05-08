Alla Casa d' Aste Gonnelli l' asta Il genio impudico di Félicien Rops

Dal 13 al 29 maggio, presso la Casa d'aste Gonnelli, sarà aperta un’esposizione dedicata a Félicien Rops, in vista dell’asta 69 di Arte Antica, Moderna e Contemporanea che si terrà dal 19 al 21 maggio. La mostra presenta un’ampia selezione di opere incisorie dell’artista, che saranno poi messe all’incanto durante la vendita. L’evento offre l’opportunità di ammirare da vicino i lavori di Rops prima della prossima asta.

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In occasione della prossima Asta 69 di Arte Antica, Moderna e Contemporanea (19, 20 e 21 maggio) nella quale verrà messo all’incanto un gruppo cospicuo di opere incisorie di Félicien Rops, Gonnelli Casa d’aste, dal 13 al 29 maggio, presenta un’esposizione interamente dedicata a questo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Alla Gonnelli Casa d'Aste libri, autografi e manoscrittiGonnelli Casa d’Aste si prepara all’asta primaverile dedicata a Libri, Autografi e Manoscritti, che si terrà dal pomeriggio di martedì 3 marzo a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alla Casa d'Aste Gonnelli l'asta Il genio impudico di Félicien Rops; Le aste della settimana: arte moderna, gioielli e arte orientale; Sei vincitori del premio White Lodge espongono le loro opere alla mostra Young Art 2026.; La Casa d’Aste Guidoriccio arriva in centro ad Arezzo. La casa d’aste Finarte apre a Palermo. Ce lo racconta Alessandro Guerrini in questa intervistaFinarte sceglie Villa Igiea a Palermo come base operativa in Sicilia. Valuation Day, anteprime e talk per conquistare il collezionismo locale ... exibart.com Tiepolo rubato dai nazisti alla famiglia ebrea, il tribunale Usa chiede alla casa d'aste di rivelare i nomi di acquirente e venditoreVENEZIA - Come nel film Woman in gold che narra la storia di Maria Altmann, interpretata dal premio Oscar Helen Mirren, che intraprende una battaglia legale contro il governo austriaco per il ... ilgazzettino.it Confermo: 2 anni fa facemmo 10 ore di diretta tv su Sportitalia seguendo passo passo il pullman. Fisicamente il lavoro più massacrante fatto in una singola giornata, mi pesai prima di uscire di casa e alla notte di ritorno ero 3 chili in meno x.com