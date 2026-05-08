Alberto Matano sulla conduzione di Domenica In | Poco elegante parlarne quando è ancora in onda un'amica come Mara

Alberto Matano ha commentato la possibilità di condurre Domenica In, esprimendo che è poco elegante discutere di questa possibilità mentre Mara Venier è ancora in onda. Il giornalista ha precisato di essere concentrato sulla conduzione di La Vita in Diretta, programma che attualmente conduce con soddisfazione nel pomeriggio di Rai1. Le sue parole sono state pubblicate in un contesto in cui si discuteva delle eventuali novità nel palinsesto domenicale.

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Alberto Mataa la possibilità di poter condurre Domenica In. Il giornalista trova poco elegante parlarne sapendo che Mara Venier sia ancora in onda e sottolinea la sua attenzione per la La Vita in Diretta, programma che conduce con successo nel pomeriggio di Rai1.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Lei con Alberto Matano”. Coppia top a Domenica In, scelta l’erede di Mara VenierSi intensificano le voci sul futuro di Domenica In, uno dei contenitori più longevi e seguiti della televisione italiana. “Al posto di Alberto Matano”. Estate in diretta, conduzione a una super coppiaIl pomeriggio televisivo di Rai 1 si prepara a cambiare volto con l’arrivo della stagione estiva. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giornata dell’Europa – 'Luci d’Europa' - Diretta domani dalle 18:30; Fialdini e la Rai, qual è il futuro di Da Noi a Ruota Libera e il retroscena su Domenica In; Ale Basciano, tour come DJ negli USA… dove gira anche un film; La Giornata dell’Europa illumina Roma: migliaia di giovani con Metsola. Alberto Matano sulla conduzione di Domenica In: Poco elegante parlarne quando è ancora in onda un’amica come MaraAlberto Matano commenta la possibilità di poter condurre Domenica In. Il giornalista trova poco elegante parlarne sapendo che Mara Venier sia ancora in onda e sottolinea la sua attenzione per la La ... fanpage.it Alberto Matano La Vita In Diretta, la Rai ha deciso: il futuro del conduttoreIl destino professionale di Alberto Matano rappresenta uno dei nodi cruciali attorno a cui ruoteranno le strategie di viale Mazzini per la prossima stagione tel ... lsdi.it Alberto Matano smentisce le voci di un suo passaggio a #Domenicaln: «Trovo poco elegante portare avanti fanta-avvicendamenti quando è ancora in onda una professionista, nonché un'amica, come Mara. Tra l'altro non mi pare ci sia stato un annuncio ufficia x.com Anche stasera Alberto Matano e Francesca Fagnani a Corso Trieste,23 - facebook.com facebook