Al via in Italia l’era dei droni con la Nanotecnologia

Oggi in Italia entra in funzione una nuova generazione di droni dotati di nanotecnologia, sviluppata dal laboratorio 4ward360. Questa innovazione permette ai velivoli di svolgere funzioni avanzate grazie all'uso di materiali e sistemi nanotecnologici. La novità segna un passo importante nel settore, consentendo applicazioni più sofisticate in vari ambiti. La produzione e l’impiego di questi droni sono ora ufficialmente operative nel paese.

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Milano, 8 maggio 2026 – Da oggi, il Paese dispone ufficialmente di droni equipaggiati con Nanotecnologia applicata, grazie all’eccellenza del laboratorio 4ward360. Si tratta di una svolta epocale: è infatti la prima volta che materiali avanzati vengono utilizzati come coating finale su sistemi aerei a pilotaggio remoto, garantendo prestazioni e protezione precedentemente inimmaginabili. Il laboratorio, punto di riferimento internazionale nel campo della scienza dei materiali, ha deciso di mettere a disposizione del polo nazionale droni il proprio know-how. “Oggi – aggiunge Zuccalà – quella stessa capacità di protezione viene declinata, come rivestimento finale per i droni.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Al via in Italia l’era dei droni con la Nanotecnologia Notizie correlate Il cielo d’Italia si illumina con DroneArt Show: la danza dei droni a ritmo di musica classica torna a Milano e TorinoDopo il successo delle prime date, l’Ippodromo di Vinovo e l’Ippodromo Snai San Siro si preparano a ospitare nuove serate esclusive tra luci,... Pedde (Igs): “Per l’Italia nessun pericolo dai droni e missili di Teheran. Però dobbiamo prepararci al confronto con la Russia”Secondo l'analista l'Iran concentrerà i suoi sforzi sul Golfo, cercando i indurre Usa e comunità internazionale verso una soluzione non militare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Via ai droni marini italiani per monitorare mari e fondali; Al via la selezione per i vertici dell'alleanza sui droni Ue-Ucraina; Lignano Pineta: al via il monitoraggio scientifico della pineta con droni e sensori ambientali; Mosca, drone colpisce un edificio prima del Giorno della Vittoria. Amazon, stop al progetto droni in Italia, avanti in Usa e GbA seguito di una revisione strategica, abbiamo deciso di interrompere i nostri piani di consegna commerciale con droni in Italia. È quanto si apprende da Amazon. Nonostante il coinvolgimento ... ansa.it Amazon, stop al progetto di consegna con i droni in Italia- A seguito di una revisione strategica, abbiamo deciso di interrompere i nostri piani di consegna commerciale con droni in Italia. È quanto si apprende da Amazon. Nonostante il coinvolgimento ... ansa.it Paul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia, la Nessebar-Burgas, e vestirà la maglia rosa. Il corridore francese si è imposto in volata nella prima delle tre frazioni bulgare, davanti a Tobias Lund Andresen. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi-caduta ch - facebook.com facebook Giro d'Italia: tanti cacciatori di tappe sono uno svantaggio per i leader x.com