Affitti mai pagati per i locali commerciali del Comune di Viterbo danno erariale da 3 milioni di euro

Sono stati scoperti affitti per circa 3 milioni di euro non pagati e non riscossi relativi ai locali commerciali di proprietà comunale a Viterbo. La vicenda riguarda pagamenti mancati nel corso degli ultimi anni, che hanno generato un danno all’ente pubblico. Le indagini hanno evidenziato una situazione di inadempienze contrattuali che coinvolge diversi soggetti e che ora sarà oggetto di approfondimenti legali e amministrativi.

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Un danno erariale da 3 milioni di euro per affitti mai pagati e soprattutto non riscossi per i locali commerciali del Comune di Viterbo. Si tratta di mancati canoni dal 2004. È quanto ha scoperto e quantificato la Guardia di finanza, all'esito di un'inchiesta info-investigativa coordinata dalla.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Affitti non riscossi dal Comune, in sette nel mirino per il danno erariale da 3 milioni di euroSono sette le persone “invitate a dedurre” nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di finanza su un presunto danno erariale da 3 milioni di euro ai... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Affitti mai pagati per i locali commerciali del Comune di Viterbo, danno erariale da 3 milioni di euro; Viterbo, affitti non pagati in locali commerciali del Comune, danno erariale da 3 milioni; Affitti non pagati per locali commerciali del Comune, danno erariale per 3 milioni di euro; Affitti non riscossi, buco da 3 milioni. Affitti non pagati per locali commerciali del Comune, danno erariale per 3 milioni di euroAffitti per locali commerciali di proprietà del Comune di Viterbo mai riscossi. Si tratta di mancate entrare dal 2004 per un danno erariale di circa 3 milioni di euro. E' quanto scoperto dalla Guardia ... civonline.it Viterbo – Affitti non pagati nei locali commerciali del Comune: danno erariale da 3 milioni di euro scoperto dalla FinanzaIn base alla normativa vigente, tuttavia, sarebbe recuperabile soltanto una parte della somma: circa 1,2 milioni di euro VITERBO - Canoni non riscossi per loca ... etrurianews.it Comune di Milano (@ComuneMI) / Posts / X x.com