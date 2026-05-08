Abruzzo | il 90% delle coste è pulito acque eccellenti per l’estate

In Abruzzo, il 90% delle coste è risultato pulito e con acque di qualità eccellente per l’estate. Tuttavia, alcune zone di Ortona sono ancora interdette alla balneazione, mentre i fiumi che attraversano la regione contribuiscono a mettere a rischio la pulizia delle spiagge. Sono state adottate misure di controllo e monitoraggio per garantire la sicurezza delle acque e delle aree balneabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Quali zone di Ortona restano interdette per la balneazione?. Perché i fiumi mettono a rischio la pulizia delle spiagge?. Come hanno fatto i nuovi depuratori a migliorare l'acqua?. Dove si concentrano i pochi tratti con qualità scarsa?.? In Breve Solo il 4% della costa presenta qualità scarsa, concentrata presso le foci fluviali.. Maurizio Dionisio, direttore Arpa, conferma monitoraggi mensili su 114 punti fino a settembre.. Miglioramenti a Roseto, Montesilvano e Silvi grazie a fondi PNRR e Fsc per depurazione.. Due tratti ad Ortona presso i fiumi Foro e Arielli restano interdetti permanentemente.. Il 90% dei tratti costieri abruzzesi presenta acque di qualità eccellente secondo i nuovi rilievi Arpa, con un netto miglioramento rispetto all’89% registrato l’anno scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo: il 90% delle coste è pulito, acque eccellenti per l’estate ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Mare pulito 2026: il Veneto guida la classifica delle acque eccellenti? Domande chiave Quali località del Veneto hanno ottenuto il punteggio massimo di qualità? Come influisce la pressione turistica sulla concentrazione... Basilicata: l’Arpab conferma acque eccellenti per l’estate 2026? Cosa scoprirai Quali zone della costa sono state classificate come Classe 1? Dove sono esattamente i punti dove la balneazione resta vietata? Come...