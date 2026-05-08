A26 svincolo di Carpugnino chiuso per cinque notti | il calendario delle chiusure e i percorsi alternativi

Lo svincolo di Carpugnino sull'A26 rimarrà chiuso per cinque notti consecutive. La chiusura è stata decisa da Autostrade per l’Italia allo scopo di effettuare lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Durante questo periodo, sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli che normalmente utilizzano quella uscita. Le date esatte e le modalità di deviazione sono state comunicate tramite appositi avvisi.

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Chiude per cinque notti lo svincolo di Carpugnino sull'A26. Il provvedimento è stato disposto da Autostrade per l'Italia per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.Il programma delle chiusureIn particolare, nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 maggio, con orario 22-6.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Lavori alla segnaletica orizzontale sulla A26: chiuso lo svincolo di CarpugninoSulla autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22 di mercoledì 4 alle 2... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: A26, svincolo di Carpugnino chiuso per cinque notti: il calendario delle chiusure e i percorsi alternativi; A26, cinque notti di chiusure allo svincolo di Carpugnino: ecco date e deviazioni; Truffano un’anziana di Ghiffa con la tecnica del finto carabiniere: presi col bottino in autostrada; Allontanano con l’inganno marito e figlio per derubare anziana. Due arresti nel Vco. Meteo autostrada A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, casello Svincolo Libero di Carpugnino- seleziona tratto - Voltri - Masone Masone - Ovada Ovada - Alessandria Alessandria - Casale Monferrato Casale Monferrato - Vercelli Est Vercelli - Romagnano Sesia Romagnano - Arona Arona - Gravellona ... ilmeteo.it AGGIORNAMENTO Ore 10:13 07/05/2026 A26 GE. VOLTRI-GRAVELL. TOCE Gravellona Toce CODA di 1 km per veicolo in avaria tra Allacciamento A26/A10 e Masone dal km 5 x.com