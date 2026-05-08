A26 svincolo di Carpugnino chiuso per cinque notti | il calendario delle chiusure e i percorsi alternativi
Lo svincolo di Carpugnino sull'A26 rimarrà chiuso per cinque notti consecutive. La chiusura è stata decisa da Autostrade per l’Italia allo scopo di effettuare lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Durante questo periodo, sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli che normalmente utilizzano quella uscita. Le date esatte e le modalità di deviazione sono state comunicate tramite appositi avvisi.
Chiude per cinque notti lo svincolo di Carpugnino sull'A26. Il provvedimento è stato disposto da Autostrade per l'Italia per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.Il programma delle chiusureIn particolare, nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 maggio, con orario 22-6.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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