A Pisa celebrata la Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi

Venerdì 8 maggio a Pisa si è svolta una cerimonia sul viale delle Piagge, davanti al monumento creato dall’artista Dolfo, per ricordare le vittime del terrorismo e delle stragi. L’evento è stato promosso dal Comune e ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali. La commemorazione si è tenuta in occasione della Giornata della memoria, istituita con una legge nazionale.

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Nella mattinata di venerdì 8 maggio, sul viale delle Piagge, davanti al monumento commemorativo realizzato dall'artista Dolfo, il Comune di Pisa ha celebrato la Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, istituita con la legge n. 56 del 4 maggio 2007.La cerimonia.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ad Acireale si celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafieL’amministrazione comunale di Acireale, attraverso l’assessorato alla Legalità, retto da Gracy Urso, ha aderito alla manifestazione organizzata da... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Pisa celebrata la Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi; Pisa celebra la Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi; Pisa celebra la seconda edizione della Run for AIRC, corsa non competitiva a sostegno della ricerca oncologica; 40 anni di Internet in Italia: al CNR di Pisa una giornata per celebrare l’anniversario. Screening gratuiti a Pisa: domani alla Pubblica assistenza la Giornata della prevenzionePisa, 17 aprile 2026 - Sabato 18 aprile torna a Pisa la Giornata della Prevenzione e Salute, iniziativa organizzata da Unikey Corporation in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Pisa, con ... lanazione.it 40 anni di Internet in Italia: al CNR di Pisa una giornata per celebrare l’anniversarioIl 30 aprile all'Auditorium del CNR di Pisa, al centro della giornata ci saranno: l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche ... intoscana.it Le clip della settima giornata di prove dell' #Eurovision Song Contest 2026 a Vienna. Impressiona la Romania, bene Svizzera, Cipro e Cechia. x.com Buona giornata Italia reddit