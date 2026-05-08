A Genova, centinaia di studenti si sono riuniti in piazza per partecipare allo sciopero indetto contro le misure del governo. Durante la manifestazione, alcuni studenti hanno lanciato uova contro una foto del ministro dell’istruzione. L’azione è stata organizzata da USB e CGIL e riguarda principalmente le critiche alla riforma degli istituti tecnici e alla presenza di elementi militari nelle scuole. La protesta si è svolta nel rispetto delle normative e senza incidenti rilevanti.

AGI - Centinaia gli studenti in piazza a Genova, con USB e CGIL, nel giorno dello sciopero indetto contro le politiche del governo, in particolare contro la riforma degli istituti tecnici e contro la militarizzazione. "Studenti e lavoratori uniti contro la 'd'istruzione pubblica", recita lo striscione in apertura del corteo. Dopo il presidio in Largo Pertini, è infatti partito il serpentone di manifestanti che transiterà in centro città, attraversando via XII Ottobre e piazza Corvetto, fino alla Prefettura. Accanto agli studenti anche docenti e personale scolastico, uniti da slogan quali "la scuola non si vende", come dichiara la Rete dei Tecnici Liguria, e "basta fondi per le politiche militaristiche, più risorse per la scuola", spiegano i collettivi Osa e Cambiare Rotta.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Genova, studenti in sciopero contro il governo. Uova contro una foto di Valditara

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