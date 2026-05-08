A 28 anni da Asciano in Serra Leone | Per formarmi e fare del bene

Il 12 maggio partirà da Asciano in Sierra Leone una giovane di 28 anni con l’obiettivo di lavorare in un ospedale nel sud del paese. La donna, originaria della zona, ha deciso di intraprendere questa esperienza per migliorare le proprie competenze e contribuire a un servizio sanitario locale. La partenza segna l’inizio di un percorso che durerà diversi mesi, durante i quali si dedicherà alle attività di assistenza sanitaria.

Parte il 12 maggio Clara Costa, 28 anni, destinazione l'ospedale di Pujehun, nel sud della Sierra Leone. Specializzanda a Padova in Medicina interna, trascorrerà 6 mesi in Africa insieme a Medici con l'Africa Cuamm come Junior Project Officer (Jpo), che permette agli specializzandi di trascorrere.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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