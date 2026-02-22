Questo piatto di pesce piace anche ai più piccoli | ricetta facile e veloce per la vigilia di Natale

Il piatto di pesce ha conquistato anche i palati dei bambini, grazie alla sua preparazione semplice e rapida. La causa è l’uso di ingredienti delicati e gustosi, perfetti per festeggiare la vigilia senza perdere troppo tempo in cucina. La ricetta si adatta facilmente alle esigenze di tutta la famiglia, offrendo un’opzione leggera e saporita. Molti stanno già pensando a questa scelta, sperando di sorprendere gli ospiti con qualcosa di sfizioso.

Manca sempre meno alle festività di Natale e in molti già stanno decidendo cosa servire per il pranzo e per la cena della vigilia. In alcune zone d’Italia preferiscono festeggiare con il pranzo e poi con il cenone di Natale, al Nord di solito mangiano specialmente a pranzo mentre al Sud fanno piatti tipici sia nella cena della vigilia che al pranzo del giorno dopo, ci si riunisce con la propria famiglia ed escono fuori interessanti piatti. Specialmente a base di pesce e andiamo a vedere uno dei piatti più prelibati di questo periodo. In molti consumano il pesce impanato al forno, un’alternativa più economica rispetto alla frittura ma sicuramente un prodotto buono e salutare sia per gli adulti che per i più piccoli ed esce cosi un piatto piuttosto gustoso. 🔗 Leggi su Temporeale.info

Un primo piatto di pesce eccezionale. Con questo fai un figurone! #shortsfeed #ricetta #food #pesce

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Jacopo Ticchi e il nuovo menu di Da Lucio: Per me rappresenta una svolta; Febbraio 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; Angel Leon spiazza tutti: elimina uno dei favoriti alla vittoria; Alessandro Borghese 4 Ristoranti: il miglior ristorante di pesce di Taranto Vecchia.

Primi piatti di pesce: 10 ricette facili per farli a casaLa zuppa di pesce è un piatto tipico di alcune località di mare italiane, sulla costa adriatica viene chiamato brodetto e ogni città ha la sua ricetta speciale. Per tutte le varianti si utilizzano ... corriere.it

Risotto zucchine e gamberi, un primo piatto di pesce immancabileSu questo risotto è presente un abbinamento perfetto e può diventare anche light. In questo caso invece di soffriggere la cipolla e le zucchine, si può farle cuocere con un cucchiaio d'olio messo a ... it.blastingnews.com