Claudio Pinna si candida nuovamente a sindaco di Zeddiani e ha presentato la lista Comunidadi, composta da dodici candidati. La campagna elettorale si concentra sulle proposte per il futuro del borgo, anche se non sono stati ancora rivelati dettagli specifici sulle nuove idee che la lista intende proporre. La presentazione ufficiale dei candidati e le iniziative sono in corso di definizione nelle prossime settimane.

? Domande chiave Chi sono i dodici candidati che sosterranno il progetto di Pinna?. Quali nuove idee porterà la lista Comunidadi per il futuro del borgo?. Come influirà la scelta della continuità sulla quotidianità delle famiglie locali?. Perché la composizione della lista punta a unire generazioni diverse?.? In Breve Lista composta da dodici candidati tra cui Efisio Maria Carta e Cristina Dessì.. Elezioni comunali previste per i giorni 7 e 8 giugno 2026.. Candidati al consiglio includono Valeria Puddu, Pier Paolo Sanna e Milena Scalas.. Obiettivo di bilanciare esperienza amministrativa e nuove proposte per le famiglie locali.. Claudio Pinna ha annunciato ufficialmente la propria ricandidatura a sindaco di Zeddiani per le elezioni comunali del 7 e dell’8 giugno, guidando la lista denominata Comunidadi – Insieme per Zeddiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zeddiani, Claudio Pinna punta alla rielezione: nasce la lista Comunidadi

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