Yirelis Peña Santana uccisa a coltellate a Frosinone chiesti 16 anni per Sandro Di Carlo

A Frosinone, si svolge il processo contro Sandro Di Carlo, accusato dell'omicidio di Yirelis Peña Santana. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 16 anni di carcere, in relazione all'evento che ha portato alla morte della vittima. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e si protrae nelle fasi del procedimento giudiziario.

Il procuratore generale ha chiesto 16 anni di reclusione per Sandro Di Carlo per l'omicidio di Yirelis Peña Santana. La 34enne è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Cassino a maggio del 2023. L'11 giugno 2026 la sentenza d'Appello.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio Yirelis: Procura chiede 16 anni per l’imprenditore? Cosa scoprirai Perché la Procura contesta la capacità mentale dell'imprenditore? Come è stato possibile arrestare l'uomo solo due giorni dopo?... Hayati Aroyo ucciso a coltellate e bruciato: chiesti oltre 16 anni per la “femme fatale” e il killer, 11 per il paloSesto San Giovanni (Milano), 20 aprile 2026 - Quasi 45 anni di carcere è la condanna complessiva chiesta dalla Procura di Monza per i tre accusati... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio Yirelis, l’11 giugno la sentenza d’appello; Yirelis uccisa a Cassino con cinque coltellate, la Procura insiste: 24 anni a Sandro Di Carlo; Yirelis uccisa a Cassino: in appello chiesti 16 anni per Sandro Di Carlo; Ausonia, incidente nel cantiere Pnrr della scuola: ferito un operaio. Yirelis Peña Santana uccisa a coltellate a Frosinone, chiesti 16 anni per Sandro Di CarloIl procuratore generale ha chiesto 16 anni di reclusione per Sandro Di Carlo per l'omicidio di Yirelis Peña Santana ... fanpage.it Yirelis uccisa a Cassino: in appello chiesti 16 anni per Sandro Di CarloOmicidio di Yirelis Santana, in appello chiesti 16 anni per Sandro Di Carlo. Si apre così un nuovo capitolo giudiziario nel caso dell'omicidio della 35enne dominicana uccisa il ... ilmessaggero.it Cassino – #Omicidio Yrelis: chiesti 16 anni in Appello per Sandro Di Carlo | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #cronacacassino - facebook.com facebook