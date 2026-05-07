Yildiz è incedibile? La Juventus può costruire il futuro attorno al suo numero 10 con un’eccezione – VIDEO

In campo calcistico, il nome di Yildiz continua a essere al centro di discussioni riguardo alla sua incedibilità. La Juventus potrebbe puntare sul suo numero 10 per il futuro, salvo eventuali proposte irrinunciabili, come quella avanzata per un altro giocatore. Le critiche rivolte al calciatore vengono considerate ingiustificate da alcuni, mentre altri si interrogano sulle possibilità di cessione nel caso di offerte molto allettanti.

di Chiara Aleati Yildiz si tocca solo davanti a un’offerta impossibile, tipo Yamal, e le critiche nei suoi confronti sono assurde. L’analisi di Chiara Aleati. Kenan Yildiz non è solo un talento da proteggere. È un’idea di Juventus. Nel format “Sì o No?” sul canale YouTube di Juventus News 24, il concetto è stato espresso da Chiara Aleati con una formula estrema ma chiarissima: sedersi al tavolo per Yildiz avrebbe senso soltanto se dall’altra parte ci fosse il Barcellona con Lamine Yamal. Un’iperbole di mercato, certo. Ma utile per fissare il punto: per la Juve, Yildiz non dovrebbe avere prezzo. Il club lo ha già investito di un simbolo pesantissimo, la maglia numero 10, ufficializzata nell’agosto 2024 insieme al rinnovo fino al 2030.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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