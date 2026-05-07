Xylella | stanziati oltre l’86% dei 300 milioni per gli oliveti pugliesi

Sono stati destinati oltre l’86% dei 300 milioni di euro previsti per il ripristino degli oliveti in Puglia colpiti dalla Xylella. I fondi saranno monitorati dalla Guardia di Finanza, che controllerà la corretta destinazione delle risorse. Tra le misure previste, ci sono finanziamenti specifici per la sostituzione degli ulivi malati con cultivar più resistenti, per favorire la ripresa delle coltivazioni danneggiate.

? Cosa scoprirai Come verranno controllati i fondi con l'intervento della Guardia di Finanza?. Quali misure finanzieranno la sostituzione degli ulivi con cultivar resistenti?. Chi riceverà concretamente la parte restante dei 300 milioni stanziati?. Come influirà l'erogazione dei fondi sulla sopravvivenza delle aziende agricole?.? In Breve Oltre l'80% delle risorse è già stato erogato alle aziende agricole locali.. Nuovo protocollo di monitoraggio con Guardia di Finanza previsto per il 18 maggio.. Mirco Carloni ha ascoltato le istanze regionali durante l'audizione in Commissione Agricoltura.. Il piano finanzia reimpianti con cultivar resistenti per la rigenerazione del patrimonio olivicolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xylella: stanziati oltre l’86% dei 300 milioni per gli oliveti pugliesi Notizie correlate Xylella, stanziati 7 milioni per rigenerazione olivicola: oltre 400 nuovi beneficiariLa Regione prosegue nel Piano straordinario per il reimpianto nelle aree colpite dal batterio. Piano Xylella oltre l'86 per cento di avanzamento: "Più controlli e trasparenza sui fondi pubblici"Il contrasto alla Xylella fastidiosa in Puglia registra notevoli progressi, con il piano straordinario da 300 milioni di euro che ha superato l'86... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Diffusione Xylella: causa maltempo la Regione proroga i termini per la pulizia dei terreni. Lotta alla Xylella, audizione alla Camera per l'assessore Paolicelli: In Puglia un Piano da 300 milioni di euroIl componente della Giunta regionale pugliese ha relazionato, in Commissione Agricoltura, sullo stato degli interventi attuati per il contrasto al batterio killer: Raggiunto un livello di avanzamento ... baritoday.it Bari, gip archivia inchiesta sulla Xylella: «Nessuna prova di responsabilità nelle strategie di contenimento»Il Tribunale esclude il disastro ambientale. Prosciolto l’ex direttore del Cnr Donato Boscia: «E' il riconoscimento del mio corretto operato». Il gip del Tribunale di Bari Giuseppe Ronzino ha ... lagazzettadelmezzogiorno.it