WWE | L’Irlanda si candida come possibile paese per ospitare una WrestleMania

L’Irlanda ha manifestato l’intenzione di candidarsi come possibile sede per ospitare una futura edizione di WrestleMania. Questa proposta arriva in un momento in cui la WWE ha annunciato ricavi record, evidenziando una strategia di espansione internazionale. La candidatura del paese europeo si inserisce nel percorso di crescita globale della federazione, che negli ultimi anni ha puntato a rafforzare la propria presenza in diversi mercati.

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Poco dopo la notizia di altri ricavi record per la WWE, arriva un segnale molto forte da parte di un paese che potrebbe dare un’altra spinta considerevole al concetto di espansione globale, che è uno dei leitmotiv della WWE in questi ultimi anni. Ci sarebbe infatti un forte interesse da parte dell’ Irlanda per poter un giorno ospitare una edizione di WrestleMania, ben conscia del fatto che la WWE porterà WrestleMania 43 ben oltre i confini degli USA, con lo showcase of Immortals che si terrà in Arabia Saudita. Stando a quanto riferito dall ‘Irish Mirror, il consigliere di Kilkenny Maurice Shortall si starebbe preparando a presentare l’idea direttamente al governo irlandese, contando sul fatto che WrestleMania porterebbe un notevole turismo e una grande esposizione internazionale al paese.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: L’Irlanda si candida come possibile paese per ospitare una WrestleMania Notizie correlate WWE: Possibile svolta nei piani per l’Undisputed WWE Championship in vista di WrestlemaniaSecondo PWInsider Elite la WWE sta riflettendo su un importante cambiamento rispetto ai piani per il match di Wrestlemania per l’Undisputed WWE... Atletica, Roma si candida a ospitare Mondiali 2029-31(Adnkronos) – La Federazione italiana di Atletica Leggera comunica di aver trasmesso alla World Athletics la candidatura della città di Roma... Aggiornamenti e dibattiti WWE: L’Irlanda si candida come possibile paese per ospitare una WrestleManiaPoco dopo la notizia di altri ricavi record per la WWE, arriva un segnale molto forte da parte di un paese che potrebbe dare un’altra spinta considerevole al concetto di espansione globale, che è uno ... zonawrestling.net WWE: Anche l’Irlanda dà l’assalto a WrestleMania 44Anche l'Irlanda ha iniziato a spingere per ospitare l'edizione di WrestleMania del 2044, grande offerta in vista ... spaziowrestling.it