Vince McMahon e TKO | il futuro della WWE in bilico

Negli ultimi anni la wwe ha affrontato una fase di profondi interrogativi legali e di governance, caratterizzata da interventi regolatori, contenziosi tra azionisti e un processo di fusione con Endeavor che ha ridefinito la struttura societaria. le vicende hanno coinvolto verifiche interne, procedimenti federali e controversie civili che hanno influenzato la gestione e l’immagine dell’azienda. Il periodo recente è stato segnato da iniziative investigative e sviluppi normativi che hanno inciso sui bilanci e sulla governance. Il 17 luglio 2023 agents federali hanno eseguito un mandato di perquisizione e hanno notificato un mandato di comparizione davanti a un gran giurì federale relativo a Vince McMahon. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Janel Grant ha dichiarato pubblicamente che la WWE le avrebbe chiesto di fare una dichiarazione per definire “consensuale” la relazione con Vince McMahon, offrendo ulteriore denaro. Grant ha rifiutato e ribadito le accuse. La vicenda resta in evoluzione #w x.com