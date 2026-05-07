In occasione della Giornata Mondiale della Risata, sono emerse nuove informazioni sui vantaggi di sorridere. Uno psicologo e medico ha ideato la pratica dello Yoga della Risata, una tecnica che combina esercizi di respirazione e risate spontanee. Studi scientifici mostrano che durante una risata vengono rilasciate endorfine, sostanze che influenzano il sistema immunitario. Questi risultati sono stati pubblicati in varie pubblicazioni specializzate, confermando i benefici di questa attività.

? Cosa scoprirai Chi è il medico che ha inventato lo Yoga della Risata?. Come agiscono le endorfine sul nostro sistema immunitario durante una risata?. Perché la risata può abbattere le barriere tra culture diverse?. Come si può trasformare un evento sporadico in un'abitudine quotidiana?.? In Breve Celebrazione fissata per la prima domenica di maggio 2026. Origini legate al medico indiano Madan Kataria e allo Yoga della Risata. Attività diffuse tra centri culturali e piazze con spettacoli comici e giochi. Produzione di endorfine per rilassamento muscolare e miglioramento della circolazione sanguigna. Il 7 maggio 2026 segna la giornata in cui l’allegria globale prende il sopravvento, unendo le persone in un coro di buonumore per celebrare il World Laughter Day.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - World Laughter Day: la scienza rivela i benefici di un sorriso

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