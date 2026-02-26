Sabato 28 febbraio 2026 alle 18:30 si affrontano Borussia Dortmund e Bayern Monaco nel 114° Klassiker della storia di Bundesliga. La partita rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del campionato, con le due squadre pronte a sfidarsi sul campo. Le formazioni stanno preparando le rispettive strategie per questa sfida che potrebbe influenzare la classifica di metà stagione.

Il sabato sera del 24esimo turno di Bundesliga si chiude con il Klassiker numero 114 della storia tra il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco. Per la squadra di Kovac è stata una sconfitta bruciante che costa l’uscita dalla Champions. A Bergamo l’Atalanta ha spazzato i gialloneri via dal campo e a poco è servito il gol di Guirassy, con i nerazzurri che hanno chiuso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Bayern Monaco (sabato 28 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: dove vedere il big match di BundesligaIl Borussia Dortmund dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, puntando su Brandt e Beier alle spalle di Guirassy. Il Bayern Monaco risponderà con il 4-2-3-1, affidandosi alla fantasia di Karl, Gnabry e ... tag24.it

