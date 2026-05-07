Vuole subito il referto e picchia il titolare di un laboratorio di analisi | 45enne denunciato nel Casertano

Un uomo di 45 anni è stato denunciato nel Casertano dopo aver aggredito il titolare di un laboratorio di analisi. La vicenda si è verificata quando l'uomo ha chiesto con insistenza il rilascio di un referto, poi ha colpito il proprietario con un pugno e ha danneggiato alcuni arredi del centro. I carabinieri sono intervenuti e hanno rintracciato il 45enne, che è stato portato in caserma.