Vuole subito il referto e picchia il titolare di un laboratorio di analisi | 45enne denunciato nel Casertano
Un uomo di 45 anni è stato denunciato nel Casertano dopo aver aggredito il titolare di un laboratorio di analisi. La vicenda si è verificata quando l'uomo ha chiesto con insistenza il rilascio di un referto, poi ha colpito il proprietario con un pugno e ha danneggiato alcuni arredi del centro. I carabinieri sono intervenuti e hanno rintracciato il 45enne, che è stato portato in caserma.
L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri; nel corso dell'aggressione al titolare del centro di analisi, il 45enne ha anche danneggiato alcuni arredi e suppellettili.🔗 Leggi su Fanpage.it
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