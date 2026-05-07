Vigili del fuoco linea dura dei sindacati | Condizioni ormai insostenibili

I vigili del fuoco in diverse regioni dichiarano condizioni di lavoro ormai insostenibili, dopo l’adesione allo stato d’agitazione avviato lo scorso 8 aprile. Recentemente si è tenuto un incontro presso il Comando di Ferrara, convocato dai sindacati dopo il mancato raggiungimento di un accordo. I rappresentanti dei lavoratori hanno commentato che l’incontro ha certificato il fallimento della negoziazione, a causa della mancanza di risposte concrete da parte delle autorità competenti.

A seguito dello stato d’agitazione proclamato lo scorso 8 aprile, è stato convocato un incontro, presso il Comando di Ferrara, che secondo quanto dichiarato dai sindacati dei vigili del fuoco “ha sancito il fallimento del tentativo di conciliazione a causa dell’assenza di risposte risolutive su.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Linea dura dei sindacati: “Tutti in sciopero nel giorno del concerto di Vasco Rossi” San Jacopino, linea dura del Comune: 45 persone identificate, prime denunce. E scattano i servizi ad hoc dei vigiliFirenze, 22 marzo 2026 – Tre servizi mirati e quarantacinque persone identificate. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Al via i Campi Giovani 2026. Aperto il bando per 366 ragazzi in tutta Italia; Nuova linea guida antincendio per impianti fotovoltaici: cosa devono sapere le imprese; Tutti uniti per Tommaso, il vigile del fuoco che ha perso casa nell’incendio del Monte Faeta: raccolti 25.000 euro in due giorni; Linea Pisa-Roma, circolazione ferroviaria sospesa: Vigili del Fuoco sul posto. Una settimana da eroe: al via il Campus dei Vigili del Fuoco per ragazzi, iscrizioni aperteRitorna l’atteso appuntamento con la cultura della sicurezza e l’impegno civico. È stato pubblicato oggi il bando per il progetto Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco, l’iniziativa ded ... grottaglieinrete.it Il prefetto Orlando incontra i nuovi vigili del fuoco assunti a Terni. Si rafforza il comando provincialeA Terni, nel corso della giornata di mercoledì 6 maggio, il prefetto Antonietta orlando ha ricevuto a palazzo Bazzani i tre nuovi assunti in servizio presso il comando dei vigili del fuoco di Terni. corrieredellumbria.it Trento accende i riflettori sui vigili del fuoco volontari: il programma. Sabato 16 maggio in Piazza Dante si svolgerà il Convegno provinciale. https://www.ladige.it/cronaca/2026/05/07/trento-accende-i-riflettori-sui-vigili-del-fuoco-volontari-il-programma-1.43579 - facebook.com facebook In pericolo per l’innalzamento improvviso del Bisenzio, soccorso dai #vigilidelfuoco un uomo bloccato sul greto del fiume: ieri sera le operazioni di salvataggio nella zona del centro storico a #Prato x.com