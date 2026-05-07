Vietato accavallare le gambe è polemica per il cartello appeso a bordo di un taxi a Milano

Un cartello con scritto "vietato accavallare le gambe" è stato appeso a bordo di un taxi di Milano. In altri casi simili si è parlato di una presunta misura di sicurezza che, però, non è presente in alcun regolamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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