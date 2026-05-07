VIDEO La carica dei tifosi della Salernitana | Dovete combattere per questa gente per questi bambini

Oggi allo stadio Arechi si è svolto un allenamento a porte aperte della squadra di calcio locale, con la partecipazione di numerosi tifosi. Durante l’evento, i supporter hanno rivolto ai giocatori un messaggio di incoraggiamento, chiedendo di lottare per la squadra e per i giovani tifosi presenti. La sessione si è svolta senza restrizioni, permettendo ai presenti di assistere direttamente alle esercitazioni della formazione.

Allenamento a porte aperte oggi allo stadio Arechi della Salernitana contro l’US Faiano. Nella pausa tra il primo ed il secondo tempo i tifosi si sono rivolti ai calciatori ricordando i sacrifici fatti anche per essere lì in un giorno lavorativo. “Oggi i nostri figli sono usciti prima da scuola e abbiamo preso permessi per non andare al lavoro: per questo per ogni palla ogni contatto dovete combattere”. “Ti insegno io a fare giornalismo. Domani ti querelo”: l’ennesimo atto. Ieri in Campania: si riapre la maxi inchiesta sugli appalti pubblici,. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ La carica dei tifosi della Salernitana: “Dovete combattere per questa gente, per questi bambini” Salernitana ko, tifosi delusi: “Così playoff a rischio” Notizie correlate Pino Insegno alla manifestazione dei tifosi della Lazio contro Lotito: "Questa è la mia gente"Il celebre tifoso biancoceleste ha partecipato alla manifestazione organizzata dal tifo organizzato a Ponte Milvio prima del fischio d'inizio della... Salernitana, Cosmi carica la squadra: l’Arechi apre ai tifosi? Cosa scoprirai Come influenzerà la presenza dei tifosi l'Arechi sul test contro Faiano? Chi sono i giocatori che hanno garantito la massima... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tabellino partita Salernitana vs Sorrento; Salernitana, la serie C si rifà il look verso i playoff: due novità; Giffoni Film Festival, l'archivio riconosciuto come patrimonio di interesse culturale; Salerno, l’ombra della Banda dell’Audi: nuovo colpo a Pastena in via Posidonia. Salernitana, il Direttivo Ultras suona la carica: Uniti per andare via da questa categoriaStampaIl Direttivo Ultras ha lanciato un messaggio, attraverso locandine e social, a tutta la tifoseria della Salernitana, in vista del debutto dei granata nei playoff promozione di Lega Pro. Ecco il ... salernonotizie.it Diretta Foggia Salernitana streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie C, oggi domenica 26 aprile 2026Diretta Foggia Salernitana streaming video tv, oggi domenica 26 aprile 2026: orario, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie C. ilsussidiario.net Liratv. . Salernitana vs Casertana: Chi vincerà il derby decisivo "Parte da Caserta il cammino playoff della Salernitana." Approfondisci la notizia sul nostro sito! #derby #eseiprotagonista #Salernitana #Arechi #casertana #pinto #playoff #Salerno #sers - facebook.com facebook Gli accoppiamenti del Primo turno fase nazionale dei playoff di Serie C: spicca il derby Casertana-Salernitana x.com