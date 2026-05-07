VIDEO La carica dei tifosi della Salernitana | Dovete combattere per questa gente per questi bambini

Da anteprima24.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi allo stadio Arechi si è svolto un allenamento a porte aperte della squadra di calcio locale, con la partecipazione di numerosi tifosi. Durante l’evento, i supporter hanno rivolto ai giocatori un messaggio di incoraggiamento, chiedendo di lottare per la squadra e per i giovani tifosi presenti. La sessione si è svolta senza restrizioni, permettendo ai presenti di assistere direttamente alle esercitazioni della formazione.

Allenamento a porte aperte oggi allo stadio Arechi della Salernitana contro l’US Faiano. Nella pausa tra il primo ed il secondo tempo i tifosi si sono rivolti ai calciatori ricordando i sacrifici fatti anche per essere lì in un giorno lavorativo. “Oggi i nostri figli sono usciti prima da scuola e abbiamo preso permessi per non andare al lavoro: per questo per ogni palla ogni contatto dovete combattere”. “Ti insegno io a fare giornalismo. Domani ti querelo”: l’ennesimo atto. Ieri in Campania: si riapre la maxi inchiesta sugli appalti pubblici,. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - VIDEO/ La carica dei tifosi della Salernitana: “Dovete combattere per questa gente, per questi bambini”

Salernitana ko, tifosi delusi: “Così playoff a rischio”

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