Un calciatore brasiliano, recentemente trasferitosi in Italia dall'estero, ha condiviso un video mentre prepara un piatto tradizionale italiano. Si tratta di un'esterno che prima giocava per una squadra brasiliana e ora si trova nel nostro paese da meno di un anno. Nel video, tenta di riprodurre una ricetta tipica, coinvolgendo anche altri in un momento di convivialità.

È passato meno di un anno da quando Wesley, esterno della Roma, ha lasciato il Flamengo per trasferirsi in Italia. Il brasiliano, però, sta già provando a cimentarsi con le ricette tipiche della sua nuova città: guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - VIDEO Brasiliano o romano? Wesley ci prova: ecco la sua carbonara!

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