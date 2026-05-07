VIDEO Brasiliano o romano? Wesley ci prova | ecco la sua carbonara!
Un calciatore brasiliano, recentemente trasferitosi in Italia dall'estero, ha condiviso un video mentre prepara un piatto tradizionale italiano. Si tratta di un'esterno che prima giocava per una squadra brasiliana e ora si trova nel nostro paese da meno di un anno. Nel video, tenta di riprodurre una ricetta tipica, coinvolgendo anche altri in un momento di convivialità.
È passato meno di un anno da quando Wesley, esterno della Roma, ha lasciato il Flamengo per trasferirsi in Italia. Il brasiliano, però, sta già provando a cimentarsi con le ricette tipiche della sua nuova città: guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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