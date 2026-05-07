Dal 7 all’11 maggio 2026, quattro studenti dell’istituto comprensivo Bartolini parteciperanno al Viaggio della Memoria a Ebensee, un percorso che prevede la visita ai luoghi simbolo della deportazione nazifascista. L’iniziativa mira a offrire un’esperienza educativa legata alla storia dell’Olocausto e delle persecuzioni durante la Seconda guerra mondiale. La partecipazione è riservata a studenti dell’istituto, che si recheranno in Austria per approfondire questo capitolo della storia europea.

Dal 7 all’11 maggio 2026 quattro studentesse e studenti dell’ istituto comprensivo Bartolini prenderanno parte al Viaggio della Memoria a Ebensee, come esperienza educativa nei luoghi simbolo della deportazione nazifascista. Per la prima volta dopo molti anni, l’amministrazione comunale di Vaiano ha scelto di sostenere e finanziare la partecipazione degli studenti, che saranno accompagnati dalla consigliera comunale Giulia Bonini e da Eleonora Vannucchi, volontaria della protezione civile. Il campo di concentramento di Ebensee, in Alta Austria, è stato, insieme a quello di Melk, uno dei più importanti sottocampi del complesso di Mauthausen....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viaggio della Memoria a Ebensee: "Borse" per 4 studenti del Bartolini

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