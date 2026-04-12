Viaggio della Memoria | gli studenti tra Norimberga e Flossenbürg

Gli studenti hanno partecipato a un viaggio di tre giorni visitando i principali siti della memoria in Europa, tra cui Norimberga e Flossenbürg. L’iniziativa, alla sua 29ª edizione, si è conclusa con un bilancio di crescita personale e di approfondimento storico. Durante il percorso, sono stati toccati luoghi legati alle vicende della Seconda guerra mondiale e ai crimini del nazismo. La visita ha coinvolto giovani provenienti da diverse scuole della regione.

Un percorso di tre giorni attraverso i luoghi simbolo della storia europea si è concluso con un bilancio di crescita per gli studenti coinvolti nel 29° Viaggio della Memoria. Il gruppo, che ha visitato siti cruciali tra Norimberga e Flossenbürg, ha messo in pratica quanto appreso durante i mesi di preparazione iniziati lo scorso autunno, trasformando la teoria scolastica in una lezione di responsabilità civile. Dalla teoria alla realtà: il valore del percorso formativo. Il progetto non è nato come un semplice spostamento fisico, ma come un processo educativo strutturato che ha radici profonde nel tempo. Tiziano Zanisi, presidente dell’Associazione Divisione Acqui e figura chiave nell’organizzazione, ha sottolineato come l’esperienza sia il culmine di un lavoro iniziato già a ottobre, scandito da incontri e convegni mirati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viaggio della Memoria: gli studenti tra Norimberga e Flossenbürg Viaggio del Ricordo tra memoria e cittadinanza per gli studenti dell’Istituto Carducci da FeltreNel segno della memoria e dell’impegno civile, l’Aula magna dell’Istituto comprensivo Carducci-V. “Treno della Memoria 2026”, gli studenti del Varchi in viaggio nei luoghi della ShoahArezzo, 01 aprile 2026 – Un’esperienza educativa intensa e profondamente formativa ha coinvolto nei giorni scorsi alcuni studenti dell’IIS Benedetto...