Viabilità centro storico un residente | Ci sono vie impercorribili e altre improponibili E' assurdo

I residenti del centro storico si trovano ad affrontare notevoli difficoltà alla viabilità, con alcune vie che risultano impossibili da percorrere e altre troppo complicate. La situazione è peggiorata con l’avvio dei lavori tra via Bernabei e via Gramsci, che ha provocato disagi e critiche da parte di chi abita nell’area. La riqualificazione ha portato a un cambiamento radicale nella circolazione, creando problemi quotidiani per chi vive nel cuore della città.

ANCONA - Viabilità rivoluzionata e disagi per i residenti del centro storico dopo l’avvio dei lavori tra via Bernabei e via Gramsci. A finire nel mirino è soprattutto il nuovo senso di marcia di via Fanti, ora percorribile in discesa, che secondo gli abitanti costringe a lunghi giri per.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Centro storico, pavimentazione che cede e buche fino a 25 centimetri: la denuncia di un residente Venerdì Santo: centro storico chiuso, 5 vie bloccate e rimozioni forzataLa processione del Venerdì Santo a L’Aquila richiederà modifiche alla viabilità nel centro storico il 3 aprile 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lecce, nuovi varchi h24 e nuova viabilità. Quando e dove; Novara, si allarga la Ztl in centro: i nuovi percorsi per le auto e quando iniziano le multe; Centro storico, cambiano sensi di marcia ed ingressi nelle zone a traffico limitato; Centro storico rinnovato. Cambia la viabilità. Via Sonnino a senso unico. Montefortino, viabilità: ripristino a Sossasso, progetto esecutivo per il centro storicoINTERVENTI - «Entrambi gli interventi rientrano nel novero dell’ordinanza 137 del 2023, un provvedimento che si è rivelato fondamentale per l’entroterra appenninico colpito dal terremoto» il punto d ... cronachefermane.it San Pantaleo, cambia la viabilità nel centro storico: più spazio ai disabiliOlbia. Nuove modifiche alla viabilità e alla gestione degli spazi nel centro storico di San Pantaleo. Il Comune ha aggiornato la precedente ... olbia.it #Cronaca #Viabilità Camioncino rotto al centro della carreggiata: traffico paralizzato a Seiano, senso unico alternato - facebook.com facebook MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA IN CENTRO STORICO Ordinanza n. 11 del 27/04/2026 #ComuneRipatransone #RegioneMarche x.com