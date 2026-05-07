‘Via dei flussi’ un' escursione da Borello a Cesena alla riscoperta del fiume Savio

Una giornata di escursione si svolgerà lungo la Valle del Savio, partendo da Borello e arrivando a Cesena. L'obiettivo è osservare il corso del fiume e il territorio circostante, dopo tre anni dall’alluvione che ha interessato l’area. L'iniziativa prevede un percorso a piedi attraverso paesaggi naturali e zone influenzate dall’attività umana, con l’intento di approfondire la conoscenza del fiume e delle sue trasformazioni.

Una giornata di cammino lungo la Valle del Savio, tra natura e paesaggio antropico, per osservare, comprendere e raccontare il fiume a tre anni dall’alluvione. È questo lo spirito di ‘Via dei flussi’, escursione organizzata da aTrio Aps e Una Strada per Nuvoleto, che accompagnerà i partecipanti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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