Vermentino a Arzachena | il concorso mondiale per la Gallura

A Arzachena si terrà un concorso internazionale dedicato al vermentino, un vino prodotto nella regione della Gallura. L’evento coinvolgerà esperti provenienti da diversi paesi che valuteranno le bottiglie in gara. La manifestazione ha l’obiettivo di mettere in luce le caratteristiche della produzione locale e di promuovere il vino di questa zona nel mercato globale. La competizione attirerà attenzione sia degli operatori del settore che degli appassionati.

? Cosa scoprirai Come cambierà il mercato del vino grazie a questo evento internazionale?. Chi sono gli esperti che valuteranno le etichette in Gallura?. Cosa accadrà in piazza Risorgimento durante il Gran galà del Vermentino?. Perché questo concorso è fondamentale per il turismo di Arzachena?.? In Breve Iscrizioni per le aziende aperte fino al 10 maggio 2026.. Sessioni tecniche presso Ipsar Costa Smeralda il 22 maggio.. Gran galà e degustazioni in piazza Risorgimento il 23 maggio.. Coinvolgimento di Alessandro Carta, Antonello Pannella e Marco Piro.. Il 22 e il 23 maggio 2026, Arzachena ospiterà la quarta edizione del concorso internazionale dedicato al Vermentino, un evento che punta a posizionare la Gallura come fulcro mondiale della viticoltura mediterranea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vermentino a Arzachena: il concorso mondiale per la Gallura Notizie correlate Arzachena: 2.800 cittadini corrono per la CIE entro il 2026La scadenza del 3 agosto 2026 impone al Comune di Arzachena di accelerare la transizione verso il documento elettronico, coinvolgendo circa 2. Il liceo Falcone celebra la Giornata mondiale del libro con il concorso ‘La voce dei libri’Al Liceo Linguistico Giovanni Falcone di Bergamo si è conclusa la decima edizione di La voce dei libri con tema conduttore “Un mondo da salvare”. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Gran Galà del Vermentino 2026: il 23 maggio Arzachena chiude la 4ª edizione del Concorso Internazionale; Arzachena, torna il concorso enologico internazionale del Vermentino. A maggio ad Arzachena il Concorso Internazionale del Vermentino in GalluraÈ stato accolto con grande favore, a Verona, al Vinitaly, in corso da oggi fino a mercoledì 15 aprile, l’annuncio dato da Alessandro Carta, presidente della Confcommercio Arzachena–Sant’Antonio di ... unionesarda.it Ragnedda alla festa in elicottero dopo il femminicidio di Cinzia Pinna. Del suo vermentino da 1.800 euro diceva: «Meglio di certi Borgogna»Aveva già ucciso Cinzia Pinna quando si è presentato ad Arzachena - allegro, tranquillo, sorridente, almeno in apparenza - alla festa per i 60 anni della madre, al ristorante Vecchio Mulino, dove ... corriere.it EVENTI. Presentato il Concorso enologico Internazionale del Vermentino Produttori, enologi e giornalisti da tutto il mondo sono in arrivo ad Arzachena per la 4°edizione del Concorso enologico internazionale del Vermentino, dedicato a uno dei vitigni sim - facebook.com facebook Colli di Luni. Cantina #spagnoli 100% #Vermentino x.com