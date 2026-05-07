Un uomo di 22 anni, attualmente in attesa di processo, si trovava già sotto misura cautelare. Nonostante questo, avrebbe proseguito con una serie di furti in abitazioni e veicoli. È stato arrestato come autore di molteplici furti compiuti nella zona, dopo essere stato individuato dagli agenti. Le autorità hanno confermato che il giovane era coinvolto in numerosi episodi di furto, anche mentre era sottoposto a restrizioni.

Era già sotto misura cautelare, in attesa di processo, ma avrebbe continuato a rubare senza fermarsi. Per questo motivo un 29enne di origine maghrebina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Luino e trasferito in carcere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti contro il patrimonio, era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dopo una condanna a 10 mesi di reclusione per violazione di domicilio e furto aggravato, commessi a Cassano Valcuvia. Per quei fatti era stato arrestato lo scorso febbraio dai militari del Nucleo operativo e radiomobile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ventinovenne in attesa di processo. Ma rubava in abitazioni e auto . Arrestato autore seriale di furti

Notizie correlate

Fine della corsa per l’autore seriale dei furti notturni: arrestato un 28enneLe indagini dei carabinieri della stazione di Casarano incastrano un giovane con una sfilza di precedenti alle spalle, accusato di una raffica di...

Ladro seriale con il cric: accusato di 80 furti, torna in Italia e viene arrestato appena sbarcatoRavenna, 19 febbraio 2026 – Un ladro seriale, si parla addirittura di un’ottantina di colpi tutti nella provincia di Ravenna, messi a segno con...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Ventinovenne in attesa di processo. Ma rubava in abitazioni e auto . Arrestato autore seriale di furti; Nello zaino droga e bilancino, arrestata ventenne; Il mistero del rifugiato politico con documenti falsi, ventenne del Kuwait arrestato in aeroporto; La Gen Z sogna un lavoro sano. Timori e aspettative di un ventenne.

Ventinovenne in attesa di processo. Ma rubava in abitazioni e auto . Arrestato autore seriale di furtiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Nei guai un ventinovenne e un sessantacinquenne, arrestati dai Carabinieri della Compagnia Messina Sud - facebook.com facebook

Muore a 29 anni in ospedale dopo l'incidente con la moto. Le condizioni del ventinovenne sono apparse subito disperate #ANSA x.com