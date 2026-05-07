Ventimila Leghe trasloco forzato | Trovate i locali

Un'azienda di traslochi ha chiesto alle autorità comunali di intervenire per trovare nuovi locali, dopo essere stata costretta a lasciare la sede attuale. La società ha annunciato che ha bisogno di una sistemazione alternativa per continuare le proprie attività e ha rivolto un appello al sindaco, alla Giunta e ai consiglieri comunali affinché si occupino della situazione. La richiesta è stata resa pubblica attraverso una comunicazione ufficiale.

"Chiediamo al sindaco, alla Giunta e ai consiglieri comunali di farsi carico di trovare nuovi locali adeguati e decorosi per permettere a Ventimila Leghe di poter continuare il proprio percorso di riferimento culturale e sociale per la nostra città con serenità, permettendo alle sue volontarie e ai suoi di volontari di continuare a contribuire a rendere Sesto una comunità più viva e inclusiva". Si conclude così la lettera aperta che l’ Anpi ha scritto al sindaco Roberto Di Stefano, dopo il trasloco forzato di domenica da parte della onlus. Ventimila Leghe, che opera in città dal 2001, ha infatti dovuto lasciare la storica sede di via Giardini su richiesta del Comune, che utilizzerà quei locali per le attività dell’Anagrafe relative al rilascio delle carte di identità elettroniche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ventimila Leghe trasloco forzato: "Trovate i locali" Notizie correlate Leggi anche: Lo sfratto di Ventimila Leghe. L’associazione resta senza casa: "Costretti a lasciare la sede" Mara Venier a riposo per un problema al menisco: stop forzato durante il traslocoUn fine settimana tutt’altro che tranquillo per Mara Venier, alle prese contemporaneamente con un trasloco e un nuovo problema fisico. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ventimila Leghe trasloco forzato: Trovate i locali; Ventimila Leghe di Sesto resta senza una casa, l’associazione: Una grande ingiustizia. Ventimila Leghe trasloco forzato: Trovate i localiChiediamo al sindaco, alla Giunta e ai consiglieri comunali di farsi carico di trovare nuovi locali adeguati e ... ilgiorno.it Lo sfratto di Ventimila Leghe. L’associazione resta senza casa: Costretti a lasciare la sedeSesto, il trasloco dopo 23 anni. Già negli anni scorsi c’era stato un primo tentativo. Il Comune: I locali servono all’ufficio Anagrafe per le nuove carte d’identità elettroniche. . ilgiorno.it SFRATTO A VENTIMILA LEGHE, INSORGE L'OPPOSIZIONE SESTESE: "TROVARE SUBITO UNA NUOVA SEDE" I partiti di opposizione e l’arcipelago di associazioni e movimenti di Sesto San Giovanni si schierano compatte contro lo sfratto dell’associazione - facebook.com facebook