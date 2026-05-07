Dopo l'incontro tra il Papa e Rubio, si registra uno scenario teso tra gli Stati Uniti e il Vaticano. La riunione si è svolta in un momento di particolare delicatezza, con le tensioni alimentate dagli attacchi di Trump nei confronti del pontefice. La discussione si inserisce in un quadro di rapporti complicati, caratterizzato da parole dure e divergenze pubbliche. Nessuna conferma su eventuali accordi o dichiarazioni ufficiali al termine del meeting.

L’incontro tra il Papa e Rubio si è svolto in un momento segnato dalle tensioni tra Stati Uniti e Santa Sede, a seguito degli attacchi di Trump contro il pontefice. Servizio di Nicola Ferrante TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Usa-Vaticano, lo scenario dopo l’incontro Papa-Rubio

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