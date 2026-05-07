Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 7 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, giovedì 7 maggio 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, disponibile anche in streaming. La trasmissione prevede le consuete scene dei troni Over e Classico, con i protagonisti che si confrontano davanti alle telecamere. Le anticipazioni indicano che verranno trasmessi vari momenti di confronto tra i partecipanti e alcune situazioni di interesse, come di consueto, vengono condivise anche attraverso video pubblicati su Witty TV.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 7 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cinzia e Marco nuovamente protagonisti. Cosa succederà nella puntata di oggi? Spazio al trono classico con Ciro dopo la notizia dell’abbandono di Elisa, ma anche novità nel Trono Over. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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