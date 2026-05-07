Una coppia conosciuta nel Grande Fratello sta discutendo della possibilità di avere un figlio, parlando spesso dell’argomento. La loro storia ha attirato l’attenzione dei fan, così come quella di altre coppie nate nel reality. Tra queste, una delle più seguite è quella composta da Alfonso D’apice e Chiara Cainelli. La coppia ha condiviso pubblicamente le conversazioni sul desiderio di diventare genitori.

il Grande fratello ha visto la nascita di diverse storie d'amore. Tra le coppie più apprezzate vi è quella formata da Alfonso D'apice e Chiara Cainelli. I due hanno rilasciato un'intervista al settimanale Di Più Tv, dove hanno ammesso di avere importanti progetti per il futuro. La coppia nata al Grande fratello starebbe pensando di mettere al mondo un figlio. Alfonso D'apice ha dichiarato le seguenti parole: "con Chiara parliamo spesso dei figli che avremo. Io ne vorrei più di uno, sono figlio unico, ho patito la solitudine e avrei pagato per avere dei fratelli o sorelle. Insomma, abbiamo deciso che il primo figlio maschio lo chiameremo come mio padre, i nomi degli altri li sceglierà Chiara.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Una coppia del Grande fratello pronta per un figlio? “Ne parliamo spesso”

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