A Loro Ciuffenna si svolge una cerimonia in memoria di don Giovanni Mazzoni. L’evento si tiene il 7 maggio 2026 e vede la partecipazione di diversi membri della comunità locale. La celebrazione comprende una funzione religiosa e momenti di raccolta tra i presenti. La giornata si svolge nel rispetto delle tradizioni e con l’obiettivo di ricordare la figura di don Giovanni Mazzoni.

Arezzo, 7 maggio 2026 – Una celebrazione in ricordo di don Giovanni Mazzoni. L’appuntamento è fissato nella mattinata di domenica 10 maggio a Loro Ciuffenna in occasione del trentesimo anniversario dal rientro in Patria dei resti mortali del pluridecorato cappellano militare aretino che fu ucciso in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale mentre soccorreva e portava conforto a un bersagliere in fin di vita. Il Comune di Loro Ciuffenna, l’Istituto del Nastro Azzurro e l’Associazione Nazionale Bersaglieri hanno unito le forze per tenere viva la memoria del suo servizio e del suo eroico gesto con un programma ricco di iniziative che comprenderà l’inaugurazione di una mostra storico-documentaria, l’alzabandiera, la celebrazione della Santa Messa e la visita al cimitero.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una celebrazione a Loro Ciuffenna in ricordo di don Giovanni Mazzoni

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