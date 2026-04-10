Incidente in moto a Loro Ciuffenna | 33enne trasportato a Careggi

Alle 15:12 di oggi, il servizio di emergenza 118 è intervenuto a Loro Ciuffenna, in piazza Borro di Tonino, a seguito di un incidente che ha coinvolto una moto. Un uomo di 33 anni è stato portato in ambulanza all’ospedale di Careggi per le cure del caso. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi.

Attivato alle ore 15:12 il servizio di emergenza 118 della ASL TSE a Loro Ciuffenna, in Piazza Borro di Tonino, per un incidente che ha coinvolto una moto. Sul posto sono intervenuti l’automedica del Valdarno, i volontari della Misericordia di Loro Ciuffenna, l’elisoccorso Pegaso 1 e le forze dell’ordine di San Giovanni Valdarno per i rilievi del caso. Un uomo di 33 anni è rimasto ferito nell’impatto ed è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’Ospedale di Careggi. Le sue condizioni sono di media gravità. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Scomparso da Terontola: si cerca Claudio Barbi, 63 anni.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente in moto a Loro Ciuffenna: 33enne trasportato a Careggi Incidente con la moto, 33enne a CareggiPoco dopo le 15 di oggi il 118 dell'Asl Toscana Sud Est è stato attivato per un incidente stradale che ha visto coinvolta una moto.