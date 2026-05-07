Un posto al sole | Vanni e Ornella in crisi il legame di Raffaele

In una nuova puntata della soap, la relazione tra Vanni e Ornella si trova in crisi, mentre Raffaele cerca di trovare un modo per salvare il proprio matrimonio attraverso una sorpresa. Intanto, qualcuno scopre un segreto riguardante Anna, che potrebbe modificare il rapporto con Alberto. Le vicende continuano a intrecciarsi, portando nuovi sviluppi ai personaggi coinvolti.

? Cosa scoprirai Come potrà Raffaele salvare il matrimonio con la sorpresa pianificata?. Chi scoprirà il segreto di Anna e cambierà il rapporto con Alberto?. Perché la presenza di Greta scatena la gelosia di Marina?. Come riuscirà lo champagne a far riavvicinare Massaro e Gerry?.? In Breve Alberto assiste all'incontro tra Anna e Gianluca sotto casa il 6 maggio.. Gianluca cerca conforto in Rossella dopo l'incontro imprevisto con Anna.. Bice usa lo champagne per favorire il dialogo tra Massaro e Gerry.. Cristina chiede l'aiuto di Greta per opporsi al cambio di istituto scolastico.. Giovedì 7 maggio 2026, alle ore 20.50 su Rai 3, gli sviluppi sentimentali tra Vanni e Ornella metteranno in crisi il tentativo di Raffaele di proteggere il proprio legame coniugale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 23 Al 27 Febbraio 2026: Ornella Bruni torna e sfida Raffaele!

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