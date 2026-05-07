Un poeta del pallone Geniale e imprevedibile Ha fatto divertire San Siro

Evaristo Beccalossi, noto per la sua creatività sul campo, ha lasciato un segno speciale a San Siro, dove ha incantato i tifosi con giocate imprevedibili. La sua abilità nel controllare il pallone e il modo in cui ha divertito il pubblico sono stati spesso paragonati a una forma di poesia. I tifosi dell’Inter lo ricordano con un coro che ripete il suo nome, sottolineando la sua capacità di sorprendere e coinvolgere durante le partite.

La parola per descrivere Evaristo Beccalossi non è calcio, ma poesia. Possibilmente in rima, come il ritornello che i tifosi dell’Inter intonavano quando lui incantava San Siro col pallone tra i piedi: “Sono Evaristo, scusate se insisto”. Il calcio italiano ha perso uno dei suoi grandi solisti a cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta, capace di coniugare classe, estro, fantasia. Quel che non esiste quasi più. Quello che sapeva prendersi sul serio, sì, ma non abbastanza da dimenticarsi di essere un gioco. Lui era il fantasista quando il fantasista poteva ancora essere imperfetto. Geniale, svagato, imprevedibile. Uno capace di inventare una giocata impossibile e subito dopo passeggiare per il campo con quell’aria da uomo che aveva cose più importanti a cui pensare del pressing organizzato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un poeta del pallone. Geniale e imprevedibile. Ha fatto divertire San Siro Notizie correlate Vendita San Siro, interviene il Ministro Abodi: «Ben venga il fatto che si voglia fare chiarezza». Ecco cosa ha detto!Vendita San Siro, interviene il Ministro Abodi: «Ben venga il fatto che si voglia fare chiarezza». Edicola abbandonata diventa un mini teatro: la trovata geniale che ha fatto impazzire i social (devi assolutamente guardarla)Un’edicola abbandonata da anni, dimenticata nel tessuto urbano di San Severo, in provincia di Foggia, è tornata improvvisamente a vivere... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Addio a Beccalossi, con il suo genio rinacque l'orgoglio nerazzurro; Addio a Evaristo Beccalossi, il poeta ribelle che faceva innamorare San Siro; Addio ad Evaristo Beccalossi, con il suo genio rinacque l'orgoglio nerazzurro; Ciao Becca, ci sembra impossibile - Il cordoglio dell'Inter per la morte di Beccalossi è da brividi. Un poeta del pallone. Geniale e imprevedibile. Ha fatto divertire San SiroUn campione che rimpiangeremo, simbolo di un calcio più lento e umano. La mancata convocazione al Mondiale dell’82 il suo grande rimpianto. sport.quotidiano.net A poet of football. Brilliant and unpredictable. He brought joy to San Siro.A champion we will miss, a symbol of a slower, more humane style of football. His great regret was his failure to be called up to the '82 World Cup. sport.quotidiano.net #SanSiro come non lo avete mai visto: ora si può camminare sulle travi! - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan @Inter #Inter #Video x.com Dal 4 maggio è natio San Siro Skywalk, un tour guidato dello stadio dalla sua copertura, a 55 metri d'altezza. Ecco come partecipare - facebook.com facebook