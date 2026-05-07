Nel recente intervento di finanziamento alle partecipate, solo tre aziende hanno accettato di ricevere il prestito, mentre le altre hanno rifiutato l'offerta. Attualmente, sono i dipendenti di Conerobus a sostenere le conseguenze di questa situazione, con le difficoltà legate alle incertezze di breve e lungo termine. La mancata adesione delle altre società evidenzia una certa resistenza alle nuove misure di sostegno.

A pagare le incertezze del presente e del futuro in Conerobus per ora sono soltanto i dipendenti. L’accordo per il Fondo Bilaterale e tutte le operazioni previste dal nuovo piano industriale aziendale, vidimato dal netto successo del ‘Sì’ al referendum interno a fine gennaio, non sta producendo molti effetti benefici. Partendo dal flop, praticamente totale, del tanto decantato accordo tra Conerobus e Comune di Ancona per il ‘prestito’ di una trentina abbondante di dipendenti degli uffici. Nel piano di risanamento era previsto anche l’alleggerimento della compagine professionale, con l’opportunità di spostare dipendenti amministrativi da Conerobus a una o più aziende partecipate o controllate del comune di Ancona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un flop il "prestito" alle altre partecipate: accettano solo in tre

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