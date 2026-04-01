Solo l'Italia ha subito tre eliminazioni consecutive nelle qualificazioni ai Mondiali, una serie di sconfitte che nessun'altra nazionale vincitrice del torneo ha mai registrato. Le altre grandi nazionali, pur avendo vinto almeno un titolo, sono riuscite a mantenere la qualificazione senza incappare in tali fallimenti ripetuti. La sequenza di sconfitte italiane si distingue come un caso unico tra le squadre di vertice.

Dopo aver perso con la Bosnia, l'Italia scrive un altro record negativo di questi ultimi anni. Gli Azzurri, infatti, diventano la prima nazionale ad aver vinto almeno un Mondiale a mancare la qualificazione per tre edizioni di fila. Ce ne sono quattro che per due volte di seguito non sono riuscite a partecipare, ma mai nessuno era arrivato a un'astinenza così lunga. L'Uruguay ha vinto due volte i Mondiali, nel 1930 e nel 1950. Tuttavia nel 1934 e nel 1938 la Federcalcio decide di non inviare la nazionale al torneo per protesta contro il formato del torneo. In altre due occasioni si è registrata l'assenza per due edizioni di fila per mancata qualificazione: è capitato per l'accoppiata 1974-1978 e 1994-1998. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutti i fallimenti delle altre big: solo l'Italia ha fatto flop per tre volte di fila

Articoli correlati

Non solo gioie: i tre grandi flop dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026Tanti trionfi e tante prestazioni davvero rimarchevoli, ma non sono mancate alcune delusioni.

Napoli, Stellini dopo il 2-2 con l’Inter: «Passiamo oltre il rigore. Conte non è venuto a parlare? Lo ha fatto anche altre volte…»RIGORE – «Io passerei oltre, veniamo da una settimana un po’ complicata da questo punto di vista.

Contenuti e approfondimenti su Tutti i fallimenti delle altre big solo...

Discussioni sull' argomento Tutti i fallimenti delle altre big: solo l'Italia ha fatto flop per tre volte di fila; Il fallimento del Semestre filtro; Salis: Io leader? Tutti facciamo nostra parte. Programma del campo progressista? Lo ha scritto il governo coi suoi fallimenti; Aerei, con il caro carburante arrivano i primi fallimenti.

Dalla Corea nel '66 fino alla Bosnia: i più grandi fallimenti della nazionaleLa sconfitta del gruppo di Gattuso in Bosnia è l'ultima di una serie che tiene l'Italia fuori dal Mondiale dall'edizione (peraltro tragica) del 2014 ... msn.com