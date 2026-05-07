Il sindaco di Genova aveva inizialmente espresso parole di apprezzamento nei confronti dell’Associazione degli alpini, scrivendo loro una lettera di accoglienza. Tuttavia, successivamente ha ordinato lo sgombero delle tende allestite dagli alpini, creando un contrasto tra le dichiarazioni di rispetto e le azioni successive. Questa sequenza di eventi ha attirato l’attenzione sui rapporti tra l’amministrazione comunale e l’associazione.

A Genova esistono due sindaci. Entrambi vanno ai concerti indossando camicia di jeans e occhialoni. Entrambi hanno sempre la piega perfetta. Entrambi sono il punto di riferimento della sinistra che piace. Sono praticamente la stessa persona. Si fanno chiamare addirittura con lo stesso nome e cognome. Poi però, quando ci sono di mezzo gli alpini, sembrano due persone diverse. Diventano dottor Jekyll e Silvia Salis. A Genova esistono due sindaci. Entrambi vanno ai concerti indossando camicia di jeans e occhialoni. Entrambi hanno sempre la piega perfetta. Entrambi sono il punto di riferimento della sinistra che piace. Sono praticamente la stessa persona.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Un esempio morale». La Salis prima elogia la storia degli alpini poi li mette nel mirino

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